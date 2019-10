La selezione fatta da Yescapa.

L’Italia, da nord a sud, è ricca di borghi camper-friendly che aspettano solo di essere scoperti. Ottobre, tra i sapori d’autunno e la natura che cambia colore, è un ottimo momento per farlo.

In occasione di Caccia ai Tesori Arancioni, la grande caccia al tesoro lanciata da Touring Club Italiano che domenica 6 ottobre coinvolgerà 100 borghi Bandiera Arancione, Yescapa, il leader del camper-sharing in Europa, ha selezionato i paesi, tra quelli in cui è possibile partecipare alla gara, ideali per una gita a bordo camper.

Un viaggio tra storia, arte, natura e sapori che coinvolge alcuni dei borghi più belli della penisola. Tra questi c’è anche Aggius. Yescapa sottolinea come sia a due passi dalla suggestiva Valle della Luna, ricca di testimonianze che risalgono al Neolitico, Aggius ospita il Museo Etnografico Oliva Carta Cannas (MEOC), che conserva la memoria storica del borgo e racconta l’epoca del banditismo.

Segnala, inoltre, i numerosi laboratori artigianali dedicati alla tessitura dei tappeti e un percorso artistico contemporaneo che porta alla scoperta del centro storico attraverso le numerose porte dipinte con colori sgargianti e fantasie di ogni tipo.

