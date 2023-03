Lutto a Viddalba per la scomparsa di Edda Peru.

Lutto cittadino a Viddalba per la scomparsa di Edda Teresina Pulitanò, nota Edda Peru. La donna fu il primo sindaco del paese e la notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra i cittadini. “L’ho conosciuta non solo come sindaco, ma anche come insegnante. Una brava professoressa, con suoi bei modi di insegnare. L’ho sempre ammirata”, la ricorda una sua ex alunna.

I funerali si sono svolti stamane, alle 11, nella chiesa parrocchiale intitolata alla Madonna di Pompei. In tale orario le attività artigianali hanno abbassato le serrande. “Ho ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità per la scomparsa del familiare – ha affermato il sindaco Giovanni Andrea Oggiano -. Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale”.

