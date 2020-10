Il centro storico di Olbia.

Le luci si spengono a Olbia e il centro storico diventa deserto. Dalle 18 del pomeriggio è scattato il coprifuoco e alcune delle saracinesche dei locali del Corso erano già abbassate. Qualche negozio e locale notturno aveva chiuso già dalle cinque e mezza.

Sotto la pioggia battente e il nuovo orario solare la desolazione del centro storico di Olbia si fa più forte, ma nessun’aria di protesta in giro sul Dpcm del governo. In giro non c’è alcun’anima, complice il meteo. Quello che è sicuro è che, però, si respira quasi la stessa aria del lockdown.

(Visited 126 times, 168 visits today)