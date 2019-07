Le dichiarazioni.

“Siamo sorpresi, preoccupati e indignati – dichiara il segretario generale Cgil Gallura Luisa di Lorenzo – per quanto accaduto ieri in Commissione Regionale Bilancio e Sanità, dove il consigliere gallurese della Lega Dario Giagoni è intervenuto chiedendo e ottenendo il rinvio della delibera del finanziamento al Mater Olbia, delibera giova ricordare, adottata dalla stessa giunta Solinas il 20 giugno scorso. Atteggiamento irresponsabile, frutto di improvvisazione o – come è legittimo pensare – l’ennesima azione dei gruppi forti contro la Gallura? Noi lo consideriamo, anzi è l’ennesimo attacco sferrato alle legittime e sacrosante aspirazioni di un territorio, quello della Gallura, dinamico ma comunque ancora troppo penalizzato a livello infrastrutturale”.

“Ci pare che chi in questi giorni ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, definendo “una scelta sconsiderata” il finanziamento al Mater Olbia, lo abbia fatto per semplici posizioni di retroguardia pregiudiziali e ideologiche che sono personali e che poco hanno a che fare con la tutela della salute dei cittadini e la tutela dei lavoratori. La sanità ha bisogno di certezze e non di improvvisazione conclude il segretario generale Cgil Gallura Luisa di Lorenzo

