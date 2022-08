Dopo il GP di Ungheria del 31 luglio scorso è iniziata la pausa estiva della F1. Regola fondamentale disciplinata dall’articolo 21.8 del regolamento sportivo FIA, – “Tutti i concorrenti devono osservare un periodo di chiusura di quattordici giorni consecutivi durante i mesi di luglio e/o agosto” -, prevede addirittura sanzioni per i team trasgressori, che non possono procedere ad alcuna attività neanche di modifica delle monoposto.

In questa finestra di tempo anche i piloti possono concedersi viaggi o soggiorni di riposo senza alcuna imposizione dei team. Tra i piloti più forti della stagione in corso, il ferrarista Charles Leclerc, che si è concesso una vacanza in Gallura. Avvistato nelle acque dell’Arcipelago, si è reso disponibile per selfie e video, prima di qualche seduta di allenamento in palestra a Porto Cervo.

Nella foto il pilota ferrarista è ritratto con Maurizio Utzeri, olbiese che vende gelati in un “bar boat” – barca-bar nella acque dell’Arcipelago di La Maddalena, che ha regalato i gelati a Leclerc e ha chiesto e ottenuto una videodedica del pilota al suo piccolo figlio Mattias, di sei mesi – video sotto -.

“Darò il meglio di me, speriamo di avere molte più vittorie“, ha affermato il pilota della Ferrari nel video.