Olbia, il sindaco Nizzi indagato per il rischio idrogeologico

Il primo cittadino di Olbia è indagato assieme a un tecnico del Comune per il rischio idrogeologico

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi è indagato, assieme a un tecnico del Comune, per il rischio idrogeologico. Il Comune non avrebbe ancora eseguito interventi urgenti per evitare il ripetersi di danni legati alle alluvioni. Secondo la Procura di Tempio alcuni interventi sarebbero dovuti essere fatti con urgenza. ma così non è avvenuto. Per questo, alla chiusura delle indagini, figurano formalmente indagati il primo cittadino e il responsabile dell’Ufficio tecnico, Antonello Zanda.

Gli interventi avrebbero dovuto riguardare alcune strutture che si ritiene che abbiano contribuiti ad aggravare la situazione durante le alluvioni degli anni scorsi. Ci sono 18 strutture considerate “incongrue” che potrebbero nuovamente rallentare il defluire delle acque. Su questo fronte servono interventi urgenti e il sindaco di Olbia Nizzi adesso è indagato.