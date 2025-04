Dopo il successo, a Olbia torna Cinema per il Mare

L’evento Cinema Per il Mare si terrà il 10 aprile a Olbia.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano ad Olbia due serate imperdibili dedicate al mare e all’esplorazione subacquea di ieri e di oggi. “Cinema per il Mare” è l’iniziativa di divulgazione gratuita promossa da Worldrise, organizzazione non-profit che da oltre 10 anni si dedica alla conservazione efficace del mare, e dall’Associazione Argonauti, in collaborazione con IMC – International Marine Centre.



Le serate si terranno presso il Politecnico Argonauti, in via Giuseppe Garibaldi 41, ad Olbia (SS) e saranno moderate da Augusto Navone, biologo marino e Presidente della Fondazione IMC di Oristano, che attraverso proiezioni e approfondimenti con esperti del settore, condurrà il pubblico in un tuffo tra passato e presente della storia della subacquea.

Il primo appuntamento, fissato per giovedì 10 aprile 2025 alle ore 18:30, sarà un omaggio a Jacques Yves Cousteau, padre dell’esplorazione oceanica. Dopo la proiezione del suo celebre documentario “Il mondo del silenzio”, che ha svelato al mondo la bellezza e la fragilità dell’oceano, vincendo la Palma d’Oro a Cannes e un Oscar, ci sarà un dibattito aperto con il pubblico.



Protagonista della seconda serata, che si terrà giovedì 17 aprile 2025, dalle 18:30, sarà il fotografo e videomaker subacqueo internazionale Roberto Rinaldi, che ha iniziato la sua carriera proprio accanto all’équipe di Cousteau. I due documentari in programma, “I segreti del Canale di Messina” e “Vulcani”, racconteranno le sue spettacolari esplorazioni nei fondali italiani. Anche questa serata si concluderà con un confronto con il pubblico, alla presenza dell’autore.

Inoltre, presso la vicina Società dello Stucco, in via Cavour 43, sarà visitabile gratuitamente la mostra fotografica documentaria “Dal diario di bordo della Calypso”, che raccoglie immagini straordinarie dei viaggi della storica nave negli oceani del mondo. Ogni incontro di “Cinema per il Mare” sarà un’occasione unica per immergersi nelle meraviglie del mare, riscoprirne la storia e comprendere l’importanza della sua tutela.

