Installate a Olbia nel parcheggio Basa.

Arrivano a Olbia 4 colonnine per ricaricare le auto elettriche. Tra il Comune e Enel X è stato siglato un accordo per l’installazione dei punti di ricarica, ognuno da 150 chilowatt.

Le colonnine sono state installate nel parcheggio comunale in zona Basa. “Un altro grande obiettivo è stato raggiunto – dichiara il sindaco di Olbia Settimo Nizzi -. Ora, tutte le auto in pochissimi minuti verranno ricaricate e siamo la prima città in Sardegna con questa potenza. E’ una cosa importante per il nostro flusso turistico, potendo ricaricare in tempi molto stretti la loro macchina”.