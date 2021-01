Il fatto è accaduto a Olbia.

Ha colpito in faccia con un pugno un carabiniere, mentre si opponeva all’arresto. Per questo motivo, un 23enne di Olbia è stato portato in cella per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma è stato possibile verificare l’informazione solo ora.

I carabinieri di Olbia stavano effettuando alcuni controlli e tra i fermati questo giovane si è rifiutato di fornire i documenti, cominciando a minacciare i militare e a sferrare calci, pugni e morsi. È stato processato per direttissima.

