Le richieste dei comitati delle frazioni di Olbia ai delegati.

Le frazioni di Olbia vogliono rinascere e essere considerate parte integrante della città. Alla notizia delle nuove nomine dei nuovi consiglieri delegati di frazione, tante sono le richieste dei comitati per collaborare e dialogare insieme sulle questioni da risolvere.

Ad auspicarlo sono i presidenti dei comitati di frazione di Pittulongu, Murta Maria e Putzolu. “Le richieste sono le stesse che abbiamo da anni – dichiara il presidente del comitato di Pittulongu, Giorgio Deriu -. Chiediamo più attenzione per i problemi che ormai abbiamo da più di vent’anni e che speriamo vengano risolti. Noi saremo di supporto, mettendo la politica da parte. Infatti spero presto incontreremo il nuovo delegato, a cui auguriamo buon lavoro”.

“Chiediamo che si faccia più spesso la pulizia dei canali, che già una volta all’anno viene fatta dal Comune – dice Danilo Bazzoni, presidente del comitato di Putzolu -. Le richieste da parte dei cittadini sono anche quelle relative alle strade, per asfaltarle e per le fognature, anche se sappiamo che siamo purtroppo in campagna. Spero che comunque le nostre esigenze saranno ascoltate, sono contento che la delegata sia Silvana Manchia che l’anno scorso era vice delegata ed essendo abitante della frazione conosce benissimo i problemi esistenti”.