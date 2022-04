Il parto di uno squalo a Cala Finanza.

Aiutare uno squalo a partorire non capita tutti i giorni. Eppure, per quanto incredibile, è successo realmente nelle acque di Cala Finanza, a pochi passi da Loiri Porto San Paolo. “Non credo che mi ricapiti una cosa del genere. Un’emozione indescrivibile aiutare uno squalo azzurro a partorire”, ha commentato Ramona Scodellaro, che si è accorta delle difficoltà dell’animale acquatico.

La ragazza, che stava passeggiando nella località di mare, ha notato lo squalo, una femmina adulta di blue shark, nuotare in acque basse, con il rischio di restare spiaggiato. Per questo non ci ha pensato due volte ad andarle incontro e aiutarla. Una decisione più che opportuna, dal momento che gli squaletti, grazie all’aiuto della Scodellaro, hanno visto la luce potendo nuotare accanto alla loro mamma.