Al Community Hub torna l’appuntamento con il mercato contadino

Dal 22 febbraio al Community Hub di Olbia torna l’iniziativa.

Sabato 22 febbraio a partire dalle ore 8:30 ritorna l’attesissimo appuntamento con il mercato contadino dell’Olbia Community Hub, in via Perugia 3, nel quartiere di Poltu Cuadu. Il mercato contadino è un’iniziativa volta a promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, sensibilizzare i cittadini ad un’alimentazione sana e consapevole e migliorare l’accesso al cibo di qualità e a km 0.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Slow Food Gallura e durante l’appuntamento i produttori agricoli provenienti da tutta la Sardegna parteciperanno con la vendita dei loro prodotti in un mercato aperto al pubblico e ad ingresso libero.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 all’interno dell’Olbia Community Hub, in Via Perugia 3, nel quartiere di Poltu Cuadu. Ecco la lista dei produttori che saranno presenti al mercato contadino di febbraio: Agreste Natura (Sennori), Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Erbe in Sardegna (Tula), Gentilis (Guspini), Larderia Palitta (Dorgali), Azienda Agricola Li Nalboni 24-26 (Santa Teresa Gallura), Li Petri Saldi (Santa Teresa Gallura) e Welcome Farm (Loiri Porto San Paolo).

Il mercato contadino è aperto al pubblico, con accesso libero e gratuito (e non è necessario iscriversi e/o registrarsi), alle ore 8:30 all’Olbia Community Hub per il nuovo appuntamento con il cibo di qualità. Per informazioni potete contattare l’Olbia Community Hub al tel. 3459990314 o al seguente indirizzo e-mail info@olbiacommunityhub.it

