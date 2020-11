La decisione del Comune di Olbia.

Via la plastica dalle scuole. Il Comune di Olbia investe 27mila euro per l’acquisto da parte delle scuole di materiale biodegradabile per il servizio di mensa scolastica.

La cifra è inserita nella nuova variazione del bilancio predisposta dal Comune, tra cui figurano altre iniziative economiche per le scuole, come i 37mila euro destinate alle borse di studio per gli studenti delle medie.

“Crediamo fortemente che l’educazione sia alla base dello stare civile – ha detto il consigliere di Forza Italia Alessandro Altana -, quale miglior segnale verso un nuovo modello di sviluppo futuro che non quello di mettere nelle mani dei bambini del materiale a tutela dell’ambiente?”.

