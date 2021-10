Il concerto del gospel Movin’on up di Olbia.

In occasione del quinto anniversario di costituzione il coro gospel Movin’on up guidato da Pina Muroni si esibirà in concerto domenica 31 ottobre 2021 a Olbia nella chiesa di Nostra Signora De La Salette. Speciale guest della serata Rudy Fantin.

“Incontrarsi e cantare per rinascere” è lo slogan scelto per celebrare il quinto compleanno del coro nato nell’ottobre 2016 e che in questi anni a causa della pandemia ha sofferto la mancanza del rapporto diretto con il pubblico e la possibilità di esibirsi in presenza.

“Il concerto sarà la conclusione di una tre giorni di studio e lavoro con il musicista di fama Rudy Fantin – spiega Pina Muroni. Ci siamo fatti questo regalo per dare al nostro cuore un segnale forte di ripartenza, ripartiamo insieme e ripartiamo cantando. Da quando nel Marzo 2020 è iniziata la quarantena – prosegue – abbiamo dovuto interrompere la nostra attività. Ci siamo concessi delle prove via internet, abbiamo cantato da soli a casa per poi ritrovarci insieme in video. Tutti i cori hanno dovuto affrontare questo blocco e anche noi abbiamo attraversato un periodo di forte sconforto. Now is the time to Worship the Lord, ora è il momento di lodare, di spiegare le nostre voci come vele al vento e riprendere a navigare nel Gospel, nella Parola, nella Lode”.

“Abbiamo bisogno di questa musica – dice don Gianni Sini, parroco di Nostra Signora de La Salette – espressione autentica della spiritualità e della cultura afroamericana in grado di coinvolgere e di trasmettere energia e non dimentichiamo che Gospel significa Vangelo, i testi si ispirano alla Bibbia quindi portano un messaggio cristiano. Ritengo che la chiesa sia il luogo più adatto per veicolarlo attraverso il canto. Ben vengano quindi iniziative di questo genere”.

L’ingresso al concerto sarà gratuito e si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.