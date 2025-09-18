Lavori alle nuove condotte, disagi con l’acqua a Olbia

Gli operai di Abbanoa devono collegare le nuove condotte idriche a Olbia e ci saranno disagi con l’acqua in centro e Zona Bandinu.

“Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Olbia – spiegano dal gestore idrico -, martedì 23 settembre 2025 i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte realizzate in via Ariosto, via Pascoli e nell’angolo tra via Monti e via Manzoni, con contestuale disconnessione delle vecchie reti idriche obsolete. Per l’esecuzione dell’intervento, dalle 8.15 fino alle 18.30, occorrerà interrompere l’erogazione idrica in tutto il Centro Storico e in Zona Bandinu: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

