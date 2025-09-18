La Cgil Gallura interviene sulla norma per il Comparto unico degli enti locali in Sardegna

Martedì prossimo arriva in Consiglio regionale la norma per il Comparto unico degli Enti locali, grande attesa da parte della Fp Cgil Gallura.

“La Fp Cgil Gallura ritiene che questo passaggio rappresenti una fase fondamentale di rilancio degli enti locali – spiegano Jessica Cardia e Paolo Dettori -. Anche se fatto con una norma che desta qualche perplessità da un punto di vista tecnico, riconoscendo finalmente a migliaia di lavoratrici e lavoratori un inquadramento giuridico ed economico al pari dei colleghi della Regione. Per la Fp Cgil Gallura si tratta di un momento storico. La presenza a Cagliari dei suoi dirigenti sindacali e e di tutte le lavoratrici e lavoratori che vorranno partecipare testimonia tutta l’attenzione della Cgil verso una conquista che arriverà dopo anni di battaglie”.

“Un risultato andrà ascritto soprattutto all’impegno delle lavoratrici, dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, che hanno contribuito in maniera decisiva a questo traguardo. Si tratta di un punto di partenza, non di arrivo: senza questo passaggio non sarà possibile avviare il percorso di allineamento delle condizioni normative ed economiche per le migliaia di dipendenti degli enti locali. Dopo l’approvazione della norma, il sindacato continuerà a vigilare e a rivendicare la piena attuazione delle nuove condizioni contrattuali, fino al completo riconoscimento dei diritti dei lavoratori e alla piena equiparazione con il personale“.

