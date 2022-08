Nizzi attacca la Regione sul Mater Olbia: urla in Consiglio

Il sindaco di Olbia contro il consigliere Giovanni Satta.

Consiglio comunale rovente sul tema della Sanità in Gallura. Ieri pomeriggio, nell’aula consiliare di Olbia si è discusso sulla drammatica situazione degli ospedali nel territorio, incontro a cui hanno presenziato diversi esponenti politici.

L’intervento del consigliere regionale Giovanni Satta (Psd’az) non è piaciuto al sindaco Settimo Nizzi che è intervenuto attaccando il politico con termini coloriti. Il primo cittadino non ha gradito in particolare che l’esponente politico Satta ha dichiarato: “Noi viviamo in una situazione eccezionale e andrebbero adottate misure eccezionali, ma non possiamo farlo perché dal 2006 la scelta dell’allora presidente Soru di pagarci la sanità di tasca nostra che porta via la metà del nostro bilancio, dobbiamo stare sotto il DM 70, ora 71 che non tengono conto della peculiarità della nostra Isola. Questo è il vero nodo, dobbiamo confrontarci con il Governo” e ha aggiunto riguardo un presunto addio della Fondazione Gemelli dalla struttura ospedaliera privata, unica salvezza della città secondo numerosi politici che sono intervenuti durante la seduta: “Sono un fautore del Mater, così come tutti voi, ma va gestito bene. Perché se la Regione ci mette i soldi, deve pretendere che i conti tornino. Invece, sono pubblici e non tornano e se non tornano allora non possiamo assumerci la responsabilità di finanziare una struttura che fa la fine di Air Italy e questo dobbiamo avere coraggio di dirlo”.

Il sindaco Settimo Nizzi è prontamente intervenuto contro il consigliere regionale, chiedendo dove fossero i soldi destinati al Mater Olbia. “Noi non dobbiamo andare a Roma a parlare con il ministero della Sanità – dichiara il primo cittadino -, perché a noi non ci fa niente. Voi che siete seduti in quei tavoli dovete fare le leggi e le cose, Giovà. Adesso ne abbiamo le palle piene noi, che sempre dobbiamo andare a parlare. Prima cosa, seconda cosa, dove sono i soldi? quelli che avete dato al Mater? Fateci vedere i soldi che non avete dato un cazzo. Questi stanno spendendo e fanno le cose. Vogliamo che questa sia l’unica ancora di salvezza della sanità se no erani stati molti. E allora perché cazzo non vi unite e parlate bene e lavorate per il territorio. Adesso noi ne abbiamo le palle piene, la verità? perché non gli date i soldi? li ho visti i bilanci. Deti dà li soldi, non dovete parlare. Non dobbiamo andare a Roma a fare niente, hai capito? Chi noi demu trabaddà pa li servizi chinci, Giovà adesso e sempre così. Te ne accorgerai quando avrai bisogno anche tu della sanità. Fai il consigliere regionale, fai le battaglie. Impegni scritti”.