Gli operai del Consorzio Costa Smeralda hanno recuperato l’anfora romana scoperta a Porto Cervo

Alcuni turisti stamattina hanno scoperto un’anfora romana nella spiaggia di Porto Paglia, vicino a Porto Cervo. Può capitare, purtroppo, che nelle spiagge più affollate della Sardegna si trovino rifiuti abbandonati dai bagnanti. Ma il ritrovamento di questa mattina a Porto Paglia è stato decisamente particolare e più piacevole: un’anfora che risale a un periodo compreso tra il II e il IV secolo dopo Cristo.

“Stamattina alcuni bagnanti hanno rinvenuto l’anfora, che serviva per trasportare olio, in riva a Porto Paglia”, comunicano dal Consorzio Costa Smeralda. “Sono stati avvisati tutti gli enti – spiegano -: Soprintendenza, Capitaneria di porto, Carabinieri Regione, Comune di Arzachena”. Sono stati gli operai del Consorzio a recuperare il reperto archeologico e metterlo in sicurezza.