L’aggiornamento sui casi di coronavirus a Olbia.

Continua ad Olbia il trend positivo in cui non si contano più le persone contagiate da coronavirus, bensì quelle che sono guarite. Attualmente i pazienti ancora positivi sono rimasti tre, tutti ricoverati in ospedale, mentre sono totalmente azzerati i provvedimenti di quarantena obbligatoria.

Intanto nella giornata di oggi, 4 maggio, è ripartita, dopo la sanificazione, la normale attività del Mater Olbia, struttura scelta per i pazienti Covid nella fase acuta dell’epidemia. Le attività del nosocomio privato sono riprese con la predisposizione di percorsi e triage totalmente separati per i pazienti ordinari e quelli Covid, qualora fosse nuovamente necessario doverli ospitare.

