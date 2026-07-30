Contributi alla cultura, il Comune di Olbia apre il bando 2026

I contributi al mondo della cultura dal Comune di Olbia.

Le realtà culturali di Olbia potranno contare anche nel 2026 sul sostegno dell’amministrazione comunale attraverso un nuovo bando dedicato all’assegnazione dei contributi ordinari. L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e mette a disposizione una dotazione complessiva di 40 mila euro destinata alle associazioni impegnate nella promozione di attività culturali in città. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 di giovedì 30 luglio fino alle 12 di martedì 1° settembre. Il termine è vincolante e, come previsto dal bando, eventuali richieste arrivate oltre l’orario stabilito non saranno prese in considerazione. A fare fede sarà la data e l’orario di acquisizione da parte del Protocollo generale del Comune di Olbia.

L’iniziativa punta a sostenere il ruolo delle associazioni che operano sul territorio attraverso progetti e iniziative capaci di arricchire l’offerta culturale cittadina. Sono diversi gli ambiti previsti dal bando: dalla musica al teatro, dalla danza al cinema, fino alle arti, alla cultura della comunicazione, all’animazione e ai percorsi educativo-formativi rivolti ai bambini.

Per partecipare sarà necessario seguire le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul portale del Comune di Olbia. Le associazioni interessate dovranno quindi predisporre la documentazione richiesta e trasmettere la domanda entro la scadenza fissata. Con lo stanziamento previsto per il 2026, il Comune conferma il sostegno al tessuto associativo cittadino, considerato un elemento centrale nella costruzione di un calendario di eventi e attività capaci di valorizzare la creatività, la partecipazione e la diffusione della cultura nel territorio olbiese.

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