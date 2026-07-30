Caldo in Gallura, blackout ad Arzachena e Golfo Aranci

Il blackout elettrico durante l’ondata di caldo in Gallura.

Ancora problemi sulla rete elettrica in Gallura, dove diverse famiglie hanno trascorso ore senza corrente in una fase caratterizzata da temperature elevate e forte richiesta di energia. I disservizi hanno interessato in particolare i territori di Arzachena e Golfo Aranci, creando difficoltà soprattutto nelle zone residenziali e turistiche.

Ad Arzachena il blackout ha coinvolto 70 famiglie nella frazione di Mucchi Bianchi, area situata nelle vicinanze di una delle spiagge più conosciute della zona. L’interruzione dell’erogazione è iniziata nella serata di ieri, intorno alle 20:30, e il disagio è proseguito anche nelle ore successive senza che fossero ancora comunicati tempi per il completamento degli interventi e il ritorno alla normalità. La mancanza di energia ha generato particolari difficoltà per i residenti in una zona a forte vocazione turistica, dove il caldo di questi giorni rende ancora più pesante l’assenza di elettricità, soprattutto per il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione e degli altri dispositivi domestici.

Un’altra interruzione si è verificata a Golfo Aranci, nella zona di Figari, dove 45 famiglie sono rimaste senza corrente. In questo caso il problema si è manifestato durante la notte, poco prima delle 2:30. Secondo le previsioni iniziali, il ripristino del servizio dovrebbe avvenire entro la tarda mattinata, con interventi tecnici programmati per risolvere il guasto.

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