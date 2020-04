I controlli per Pasqua e Pasquetta.

È stata una Pasqua ed una Pasquetta tranquilla quella di Olbia, almeno a giudicare dai dati della polizia locale. Le ingenti forze messe in campo dal comandante Giovanni Mannoni per controllare il territorio, oltre il doppio di agenti rispetto ai giorni di ordinaria quarantena, hanno permesso di fermare alcune centinaia di persone. Tra queste solamente una decina erano fuori regola e per questo sono state sanzionate.

Ha funzionato, quindi, la strategia del “chiudiamo tutto” per evitare la tentazione di spostarsi in città o per la città con la scusa, magari, della spesa. Intanto, nel pomeriggio, anche l’elicottero dei carabinieri ha sorvolato a bassa quota la città e i suoi dintorni per avere una visione d’insieme della situazione.

