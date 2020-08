Il nuovo anno del Polo universitario di Olbia.

Il Polo universitario di Olbia si prepara all’avvio delle attività del prossimo Anno Accademico, 2020/2021, per il corso di laurea triennale in Economia e management del turismo e per i corsi di laurea magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management e Innovation management for sustainable tourism, quest’ultimo attivato quest’anno ed interamente in lingua inglese.

La scadenza per potersi immatricolare in Economia e management del turismo è fissata al 19 ottobre 2020 e, la procedura si effettua sul portale dell’Università di Sassari (www.uniss.it) previa registrazione. Il primo Test d’ingresso si svolgerà il giorno 11 settembre 2020 a distanza, seguendo modalità che verranno rese note a breve. Il secondo test si svolgerà a ottobre e un terzo si terrà a novembre. Sono esentati dall’obbligo di sostenere il test gli studenti che hanno conseguito al diploma una votazione maggiore o uguale a 95/100. Questi studenti verranno convocati per svolgere un colloquio con il Direttore del Dipartimento, occorre pertanto che si iscrivano comunque al Test d’ingresso. Sono, inoltre, esentati gli studenti che, effettuando un passaggio da altro corso di laurea, un trasferimento da altro Ateneo oppure un’abbreviazione di corso, ottengano almeno il riconoscimento di un esame, previa comunicazione, tramite email, almeno una settimana prima del test.

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nella seduta del 15 luglio 2020 il Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ha deliberato all’unanimità che le attività didattiche dei corsi di studio triennali e magistrali del Dipartimento programmate nel I semestre 2020/2021 saranno erogate con modalità a distanza tramite l’utilizzo delle piattaforme Microsoft Teams e Moodle. La didattica a distanza, con particolare riferimento agli insegnamenti del primo anno della laurea triennale in Economia e management e del primo anno della laurea triennale in Economia e management del turismo, sarà integrata con attività didattiche integrative e di tutorato per piccoli gruppi di studenti, se possibile anche in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza. E’ comunque facoltà di tutti i docenti per la durata del I semestre erogare in presenza attività didattiche integrative e di tutorato per piccoli gruppi di studenti, garantendo comunque la fruizione a distanza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Fino a dicembre 2020 la modalità ordinaria per gli esami di profitto sarà quella a distanza.

E’ facoltà dei docenti, in base alla numerosità degli studenti iscritti ed alla disponibilità effettiva delle aule, effettuare esami in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza, garantendo comunque la modalità a distanza per gli studenti che ne faranno richiesta motivata. Le attività didattiche dei corsi di studio triennali e magistrali programmate nel II semestre 2020/2021, saranno erogate in presenza a condizione che la normativa vigente al momento non esiga più misure di distanziamento e garantendo comunque la fruizione a distanza attraverso l’erogazione delle lezioni in modalità streaming.

