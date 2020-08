Il 28enne di Villacidro scomparso.

Sta bene, è vivo ed è già stato affidato alle cure del personale sanitario. Si conclude fortunatamente nel migliore dei modi la vicenda del 28enne scomparso da Villacidro, mercoledì scorso, e di cui era stata segnalata l’auto nella strada che da Bassacutena porta a Luogosanto, con tutti i sui effetti personali.

Proprio poco distante dalla zona, nelle campagne, il giovane è stato ritrovato, questa mattina, dai carabinieri. In stato di choc, ma in buone condizioni di salute. Serviranno alcune ore ancora per riuscire a ricostruire cosa sia successo. Ma, intanto, è arrivata la notizia più importante: il 28enne è vivo ed è ritrovato.

(Visited 1.719 times, 1.719 visits today)