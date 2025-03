L’8 marzo a Olbia un corteo transfemminista

L’8 marzo a Olbia non è stato un giorno di festa, ma di lotta grazie al corteo transfemminista “Non una di meno, Nord Sardegna”. Nel tardo pomeriggio, una marea fucsia ha attraversato le strade del centro cittadino con striscioni, slogan e interventi per denunciare le molteplici forme di oppressione ancora radicate nella società. Il corteo, organizzato dai movimenti transfemministi, ha voluto ribadire che la Giornata internazionale della Donna è un momento di resistenza, non di festa.

La manifestazione è stata promossa da Non una di meno Nord Sardegna, Strasura, Istravanad@s, Onda Rosa, Belle di Faccia, Clip Informale, Movimento Omosessuale Sardo e Malarittas. Le partecipanti hanno affrontato diversi temi: violenza di genere, cultura dello stupro, razzismo, abilismo, militarizzazione della Sardegna e violenza economica.

“A Olbia c’è violenza patriarcale”

“Olbia è una città dove i bisogni di chi ci vive sono messi in secondo piano rispetto al turismo, un luogo dove la violenza patriarcale è ancora persistente”, hanno spiegato le organizzatrici. Le attiviste hanno denunciato l’assenza di politiche concrete per la sicurezza e il benessere delle donne, sottolineando come il diritto alla casa, alla salute e all’istruzione siano sempre più difficili da garantire. “La sicurezza non è controllo e repressione, ma rispetto, consenso e libertà di scelta”, hanno ribadito le manifestanti. Il corteo ha chiesto finanziamenti adeguati per i centri antiviolenza, il diritto a un aborto sicuro e gratuito, misure di sostegno per le persone in situazioni di difficoltà e la fine delle politiche di esclusione nei confronti di migranti e persone LGBTQ+.

Durante la manifestazione, caratterizzata da azioni simboliche e interventi pubblici tradotti anche in lis per garantire l’inclusività, è emerso un messaggio chiaro: l’8 marzo non è una ricorrenza da celebrare con mimose, ma un giorno di lotta per un futuro più giusto.

