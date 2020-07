Inaugurato il cortile del palazzo comunale di Olbia.

Uno spazio voluto in primis dai dipendenti comunali, bello e ordinato. Un esempio per l’intera città che ne beneficerà in quanto verrà aperto alla popolazione per celebrarvi eventi di interesse pubblico. È il cortile del palazzo comunale di via Garibaldi a Olbia, dopo anni di oblio, trasformato in parcheggio dagli stessi dipendenti comunali, che adesso ne hanno chiesto e ottenuto la rinascita. Un luogo che ancora non ha un nome. “Voglio intitolarlo ad un grande nome della politica nazionale”, dice sibillinamente il sindaco Settimo Nizzi.

Orgoglioso il primo cittadino descrive la nuova vita del cortile. Costato in totale 121mila euro, vede un pavimento, dal disegno geometrico, in granito e pietra del Trentino. Ai suoi vertici sono posti 4 alberi di limone collegati da altri 8 aranci. Il tutto intervallato da panche e fioriere ricche di surfina fuxia. A breve sarà completato con la posa di tavoli e sedute in abete per allietare i momenti di pausa dei dipendenti del Comune.

