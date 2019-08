Il panorama visto dalla ruota panoramica di Olbia.

Si trattiene il respiro per rendere più concitato il momento ed in un attimo la ruota inizia a salire. È alta 36 metri e per fare tutto il giro ci mette poco più di un quarto d’ora. Ma l’emozione che lascia dentro dura per molto più tempo.

Man mano che le cabine si muovono verso il cielo si vede Corso Umberto nella sua lunghezza, la cupola di San Paolo ed il lungomare. Si vedono l’Isola Bianca e le luci dell’aeroporto. E alla sommità i più aguzzi possono scovare le cime del Limbara. Di sicuro Monte Pino.

È lo spettacolo che si può vedere sulla ruota panoramica di Olbia, appena inaugurata davanti al Museo Archeologico. Si chiama La Maestosa, ma tra i suoi pregi c’è anche altro.

Ci sono i giochi di luci della sera, ci sono le cabine vip con parquet e sedili in pelle, nelle quali ci si può intrattenere per un aperitivo vista golfo. Alcuni numeri per finire: le cabine sono 26. La ruota panoramica è illuminata da 8mila punti luce. Il biglietto costa 8 euro.

