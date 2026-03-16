Dolore a Olbia per la scomparsa di una giovane mamma: “Ciao Cristina”

Addio a Cristina Varrucciu.

La città di Olbia si risveglia con il cuore pesante per la perdita di una sua concittadina stimata e benvoluta. Si è spenta a soli 54 anni Cristina Varrucciu, vinta da una malattia contro la quale ha combattuto con forza estrema. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in queste ore, lasciando un profondo senso di vuoto in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Nata il 28 gennaio, Cristina aveva festeggiato il suo ultimo compleanno solo poche settimane fa. Chi la conosceva la descrive come una donna solare e dedita alla famiglia, la cui partenza prematura lascia un’ombra di tristezza su un’intera comunità.

Il dolore della comunità

Il vuoto più grande resta quello nel cuore del suo giovane figlio, al quale Cristina era legatissima, e dei parenti che l’hanno assistita con amore fino all’ultimo istante. La sua scomparsa non colpisce solo i familiari, ma anche i tanti amici e conoscenti che oggi la ricordano sui social e nelle strade della città con parole di affetto e incredulità. I funerali della donna si terranno mercoledì 18 marzo, alle ore 11, nella basilica di San Simplicio a Olbia.

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