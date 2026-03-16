Chiude la pasticceria di Muzzetto, addio a un pezzo di storia di Olbia

Addio alla storica pasticceria Il Viale di Olbia.

Un’altra serranda si abbassa a Olbia con la chiusura della pasticceria Il Viale di Nardino Muzzetto dopo 55 anni. Era una dei più storici locali in città ed era diventata ormai un punto di riferimento per tanti olbiesi, fino a clienti importanti come Silvio Berlusconi. Uno dei punti di forza era il tiramisù preparato da lui e la moglie con una ricetta tradizionale, ma con un sapore autentico che nasconde un segreto custodito negli anni.

La notizia.

La notizia della chiusura è stata data pochi giorni fa, il 9 marzo scorso, con rammarico, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito a fare crescere l’attività dal 1971. ”È una decisione presa con grande dispiacere, ma con la consapevolezza di aver vissuto insieme qualcosa di davvero speciale”, fanno sapere dalla pagina.

Resta aperto il bar.

Nonostante l’addio al laboratorio dolciario dovuto al meritato pensionamento dei proprietari, è stato confermato che la caffetteria in viale Aldo Moro resterà comunque operativa per i cittadini. Questa chiusura rappresenta un cambiamento epocale per Olbia, che vede svanire un altro pezzo della sua identità storica in un momento di forte trasformazione per l’intera città.

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