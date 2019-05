La squadra perde lo spareggio di ritorno contro il Livorno.

L’Olbia Rugby, dopo aver perso domenica scorsa a Olbia per 5 a 27 – con una meta contro 5 – la gara di spareggio di andata contro i Lions Amaranto Livorno, ha perso anche ieri, con il nettissimo risultato di 62-7.

Troppo forte la squadra livornese, che questa stagione ha vinto 14 partite su 14. Due mete e parziale di 10 a 0 nei primi sei minuti. Il risultato finale blocca le ambizioni dell’Olbia, che torna a casa con la delusione di non aver saputo ribaltare il risultato di domenica scorsa. Serie B rimandata, la squadra resterà un altro anno in serie C.

