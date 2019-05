La Croce Bianca è stata fondata a Olbia nel 1980.

Fondata il 25 aprile del 1980, la Pubblica Assistenza Croce Bianca è cresciuta assieme ad Olbia. Delia Meloni, addetta alle pubbliche relazioni, ci racconta che “senza l’aiuto dei cittadini non sarebbe mai stato possibile costruire la sede”. “Anche i muratori venivano il sabato, nei loro giorni liberi, ad aiutarci, e le ditte di costruzioni ci regalavano i materiali”, ricorda la volontaria.

La sede è poi stata gradualmente rinnovata: già nell”84 ci sono stati i primi lavori. Ora è fornita di tutto il necessario, cucina, camere da letto, docce, per poter garantire la continuità del servizio. L’associazione si occupa, infatti, di trasporti d’emergenza, ricoveri e dimissioni di pazienti. Tutti i giorni dalle 16 alle 8 del mattino garantisce un equipaggio pronto per gli interventi di emergenza.

L’associazione ha da poco rinnovato il suo direttivo. Alla guida della Croce Bianca c’è il presidente Leonardo Sanna, mentre la vice e segretaria è Franca Carta. I conti sono tenuti, invece, da Giuseppe De Meo. I responsabili sono: per la sanità, Marilena Decandia e Daniela Putzu, per il personale, Efisio Mundula e Giovanni Sanna, per le macchine, Pierino Isoni e Agostino Urpe. Piera Deiana, infine, è la responsabile della sede.

Mundula ci spiega che, ad oggi, i volontari sono circa 70. Tuttavia solo 50 svolgono il servizio di emergenza. “Sembra un numero molto grande, però facciamo 2, 3 interventi ogni turno e capita di superare la mezza dozzina. Con l’arrivo dell’estate poi il numero tende ad aumentare”, ci dice.

È lo stesso presidente Sanna a confermare “il bisogno di rinnovare ed ampliare il personale, di coinvolgere e formare nuovi giovani a cui dare in mano, in futuro, l’associazione”. Un appello che arriva all’alba del 40esimo compleanno della Croce Bianca, che festeggerà il prossimo anno.

