Olbia combatte il cyberbullismo. Incontro con alunni, genitori e docenti al Museo

Il progetto CiSi@mo!!! EcoLOGIC@Mente contro il cyberbullismo a Olbia.

Olbia dice basta al cyberbullismo e lo fa con il progetto CiSi@mo!!! EcoLOGIC@Mente, un’iniziativa innovativa che mira a contrastare il fenomeno e promuovere il benessere emotivo tra i giovani. L’evento si terrà lunedì 18 marzo, dalle 8:30 alle 12:30, al Museo Archeologico ed è rivolto agli alunni, genitori , docenti e educatori della scuola di primo e secondo grado.

Il progetto trova fondamento nella Legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 671, e nel Decreto dipartimentale n. 513 del 26 aprile 2023, che ha istituito l’avviso pubblico per la ripartizione del “Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” nell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.

Questo quadro normativo fornisce il supporto necessario per sviluppare iniziative concrete e coordinate contro il cyberbullismo. Gli obiettivi del progetto sono chiaramente definiti e mirano a promuovere la consapevolezza, la responsabilizzazione e la costruzione di un’etica civile tra i giovani. Tra gli obiettivi principali figurano: Promuovere la consapevolezza degli effetti e delle conseguenze psicologiche e legali della messa in atto di comportamenti devianti.

Costruire un’etica civile e di convivenza che comprenda concetti come dignità , rispetto e valorizzazione, nonché riflettere sulle dinamiche di legalità e illegalità. Responsabilizzare i giovani sulle conseguenze dei comportamenti devianti e promuovere la consapevolezza emotiva e l’empatia. Favorire dibattiti per stimolare la riflessione e l’approfondimento sui temi affrontati. Per raggiungere tali obiettivi, il progetto prevede una serie di azioni mirate. Tra queste: Attività formative condotte da psicologi che combinano teoria e pratica sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo.

Laboratori formativi in classe gestiti da professionisti psicologi. Ciò che rende “CiSi@mo!!! EcoLOGIC@Mente” un progetto unico è la sua natura collaborativa. Coinvolge non solo le scuole, ma anche i comuni, la Polizia Postale e l’Ordine degli Avvocati, creando una rete solida e multidisciplinare. Inoltre, va sottolineato che questo progetto è finanziato dal Ministero nell’ambito delle iniziative promosse in Sardegna. Sono 21 le scuole che stanno garantendo una copertura regionale di interventi per i 4 ambiti territoriali ( Sassari/ Gallura – Oristano – Nuoro – Tortolì- Cagliari).

Referente del Progetto in rete di Scuole Prof. Gavino Sanna ( Ambasciatore Erasmus USR Sardegna) in accordo con l Assessore Sabrina Serra, L’Assesssore alla Pubblica Istruzione Comune di Arzachena Occhioni Michele i dirigenti Scolastici : Simonetta Murgia, Luigi Antolini. Antonello Pannella, De Carlo Giuseppe, Stefano Palma, Pinuccia Melis, Giuseppina Anna Rita Pino ( dirigenti ambito Olbia / Arzachena).

