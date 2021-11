Addio a Daniela Goddi.

Una donna dolcissima e una mamma amorevole. Così tanti conoscevano a Olbia Daniela Goddi, scomparsa in queste ore a soli 52 anni. Una notizia che ha colpito parenti e conoscenti come un fulmine a ciel sereno, nonostante lottasse da tempo contro una malattia.

Solo un anno prima era venuto a mancare suo marito, Agostino Pinna, lasciando sole due bambine di 12 e 8 anni, Gaia e Federica, che ora sono state colpite anche dalla perdita della figura materna. Ed è proprio questo a rattristare ancora di più chi conosceva benissimo Daniela e la sua famiglia. Con la sua gentilezza aveva conquistato tutti, in Costa Smeralda, dove lavorava come impiegata in un’azienda che si occupava della gestione di condomini, ma si era fatta amare anche nelle attività commerciali della città alla quale lei era cliente affezionata, che ricordano il suo sorriso.