“Dante profeta di speranza”, gli eventi in programma a Olbia

Studenti e illustrazioni a Olbia per ricordare Dante

“Dante profeta di speranza”, questo il titolo di due importanti eventi promossi dall’Istituto Euromediterraneo ad Olbia. Presso l’Aula Magna del Liceo Classico Linguistico “A. Gramsci”, verrà allestita la mostra “IL MIO INFERNO. Dante profeta di speranza” che sarà inaugurata Mercoledì12 febbraio alle ore 10.00. Saranno esposte le suggestive illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, importante disegnatore e artista, arricchite dai commenti del saggista e pedagogista Franco Nembrini. Gli studenti delle classi 3M e 3P guideranno i visitatori in un viaggio attraverso un percorso visivo e intellettuale alla scoperta del messaggio di speranza universale racchiuso nell’opera dantesca, un’occasione unica per esplorare attualità della Divina Commedia. Verranno presentati i lavori degli studenti 4C Architettura dell’Artistico Artistico “Fabrizio De Andrè” di Olbia che rappresentano una libera interpretazione, a livello architettonico, delle tre cantiche della Divina Commedia.

Gli orai della mostra

“Dal 12 al 20 febbraio nelle ore del mattino saranno programmate le visite dedicate alle scuole superiori, mentre la mostra sarà aperta al pubblico martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Il 19 febbraio alle ore 17.30 presso il MUSMAT OLBIA l’istituto Euromediterraneo propone un dialogo con il Prof. Matteo Vinti, docente di Teologia Dogmatica alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e di Teologia Fondamentale all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, autore di diverse pubblicazioni, tra cui il libro “Amore al centro della Commedia. Dottrina e immagini dell’amore in Dante”, del 2020″.

“Il professor Vinti si concentrerà sull’analisi della Divina Commedia come percorso di trasformazione spirituale e umana. Attraverso il capolavoro dantesco, guiderà il pubblico in un viaggio “dall’infima lacuna dell’universo all’ultima salita”, un percorso che conduce dalla perdita di senso e dall’errore al raggiungimento della felicità ultima. “Il viaggio descritto nella Commedia di Dante – spiega Vinti – è un cammino di scoperta della libertà, ‘libertà va cercando…’, che consente di superare i limiti dei nostri progetti personali per accedere al senso ultimo della vita.”

