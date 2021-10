I dati delle elezioni comunali di Olbia.

Il candidato sindaco Settimo Nizzi è in vantaggio su Augusto Navone. Le schede scrutinate sono ormai oltre la metà, 15111 su 14854 ed il sindaco uscente è in vantaggio di circa 300 voti.

Lo scarto supera il 2,5%. Una forbice che, al momento, non pare ridursi. I voti validi per Nizzi sono 8281 contro i 7876 per Navone.