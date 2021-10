I risultati delle elezioni comunali a Olbia.

Sono quasi 50mila i cittadini chiamati al voto a Olbia per le elezioni comunali. Una sfida all’ultimo voto tra il sindaco uscente, Settimo Nizzi e il candidato Augusto Navone.

Ad Augusto Navone corrispondono 8 liste, mentre per Settimo Nizzi 6. Per ordine, le liste collegate al primo candidato sono Alba Civica, Scelta Civica, Insieme per Olbia, Movimento 5 Stelle, Olbia Democratica, Uniti per Olbia. A sostenere il candidato Nizzi ci sono le liste Forza Italia, Udc, Lista Nizzi, Partito Sardo D’azione, Lega Salvini Sardegna, Riformatori Sardi. Accanto a ciascuna lista civica si potranno scrivere anche i nomi di uno o due consiglieri (purché siano del sesso opposto).

I primi dati intanto certificano un’affluenza in calo anche a Olbia, come in tutta la provincia di Sassari, rispetto alla scorsa tornata elettorale. Alle ore 12 di domenica 10 ottobre avevano a Olbia aveva votato solo il 13,54% degli aventi diritto, contro il 19,97% della scorsa tornata elettorale. Si potrà votare fino alle 15 di domani, lunedì 11 ottobre.