Si trova davanti un cinghiale e ha un malore, paura a Olbia

Allarme per una donna colta da malore a Olbia.

Paura nel centro urbano di Olbia, dove la comparsa improvvisa di un cinghiale ha provocato momenti di forte tensione. A viverli in prima persona è stata la titolare di un negozio, che si è ritrovata di fronte l’animale mentre si trovava all’interno della sua attività.

Colta alla sprovvista e visibilmente scossa dalla scena, la donna ha manifestato un malore poco dopo l’avvistamento. A seguito del forte spavento, è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118, che ha deciso per il trasferimento all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per effettuare i dovuti controlli. L’animale si sarebbe aggirato per qualche minuto nei pressi dell’attività commerciale prima di allontanarsi, suscitando non poca preoccupazione tra residenti e passanti.

