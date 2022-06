Addio a Davide Pitzoi.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, a soli 55 anni di Davide Pitzoi. Una notizia che ha lasciato increduli i tanti che lo conoscevano, che ancora si chiedono come sia possibile che un ragazzone così forte se ne sia andato via.

Davide nella sua giovinezza era dedito ai lavori di fatica grazie alla sua stazza fisica, dove aiutava in un mulino appartenente alla sua famiglia. Uno sportivo, appassionato di pugilato e di discipline in cui era necessaria la forza fisica, quella che non gli mancava mai e che gli ha permesso di partecipare ai giochi della gioventù, dove i suoi cari amici lo ricordano in quei momenti con affetto. Oggi sono tanti a salutare Davide Pitzoi omaggiandolo tra i toccanti messaggi e dediche lasciati sui social in suo ricordo.