Gli aiuti per l’Ucraina partiranno questa sera alle 19.

Partirà stasera alle ore 19, dal piazzale del Delta Center di Olbia, il primo carico di aiuti umanitari a favore della popolazione ucraina, inscatolati e imballati dai volontari, sia olbiesi sia della comunità ucraina, che stanno lavorando gomito a gomito nello spazio che da qualche giorno è divenuto in città il punto principale di raccolta di beni di prima necessità da destinare ai profughi in fuga dalla guerra. È gradita la presenza di un vostro cronista.

Il trasporto è messo a disposizione dall’azienda Lucianu, da Olbia a Piacenza, e finanziato da UNASCA (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) con 1.480 euro da Piacenza fino alla Polonia. Il viaggio in nave è interamente offerto dalla Tirrenia. Grazie alla grande generosità dei cittadini di tutta la Sardegna, nei cameroni dislocati al piano terra del Delta Center, sono stati stoccati 30 tonnellate di beni tra alimenti per lattanti e bambini piccoli, pasta, pane, scatolame, biscotti, latte, pelati, prodotti per l’igiene e la cura della persona, per la pulizia degli ambienti. E poi ancora medicinali, presìdi medicali, disinfettanti, biberon, ciucci, pannolini per bambini e panni per adulti, e anche cibo per gli animali domestici.

Olbia e la Sardegna si sono dunque strette intorno alla popolazione ucraina provando a immedesimarsi in lei, con il pensiero a tutte quelle che possono essere le esigenze primarie in emergenza, senza tralasciare nessun aspetto della quotidianità