La delusione della coalizione che ha sostenuto Navone.

“Speravamo che il risultato fosse opposto. Abbiano fatto tutto per raggiungere questo obiettivo. Sicuramente il nostro messaggio non è arrivato a tutta la popolazione, altrimenti non si spiega. Sarà di determinante trovare la forza per fare un’opposizione determinata”. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi è accanto al candidato sindaco Augusto Navone e commenta i dati arrivati dai seggi di Olbia. Accanto a loro c’è anche Giuseppe Meloni, altro consigliere regionale del Pd che si è speso per la grande coalizione Civica.

“Per noi è stata un’impresa aver messo in piedi questo progetto, ma siamo convinti che questo progetto continuerà”, commenta a caldo. Lidia Fancello, candidata consigliera, cerca di analizzare nel dettaglio l’esito del voto: “Abbiamo lavorato bene, la nostra lista è stata percepita come un progetto innovativo, siamo la parte innovativa della coalizione. È possibile che non ci siamo spiegati bene, avevamo un grande programma che avrebbe dato lavoro a tutti. Abbiamo peccato nella comunicazione. Noi andremo avanti perché siamo una bella squadra”.

Conclude Amedeo Bacciu, consigliere comunale d’opposizione uscente, in cerca di riconferma: “Olbia è una città di centrodestra. È un dato noto da tempo. Restiamo uniti, si è creato un bel gruppo”