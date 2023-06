I vertici della Democrazia cristiana a Olbia

Olbia ha accolto i vertici della Democrazia cristiana, che si sono detti soddisfatti per l’accoglienza ricevuta in Gallura. C’erano l’eurodeputata e vice-presidente nazionale. Francesca Donato, e il dirigente nazionale e vicesegretario regionale siciliano Pippo Enea. L’appuntamento era organizzato dalla segreteria provinciale Gallura nell’ambito di una serie di incontri con dirigenti, militanti e simpatizzanti della Dc. L’incontro di Olbia conclude il tour sardo della delegazione Dd nazionale e aveva lo scopo di confermare la presenza della Dc nella provincia Gallura in vista di quelli che saranno i prossimi appuntamenti elettorali, ai quali la Sardegna parteciperà certamente con candidati competitivi, in grado di salvaguardare l’identità e gli ideali del partito.

I vertici DC si sono detti soddisfatti per l’accoglienza ricevuta e per i risultati dei vari incontri, che hanno dimostrato il radicamento della Dc nel territorio regionale. Francesca Donato e Pippo Enea si sono soffermati a parlare con i numerosi simpatizzanti, spiegando la storia della rinascita della DC, i suoi obiettivi e la sua proposta politica come centro di attrazione di una importante coalizione, nel rispetto di una piattaforma valoriale fondata sui principi della Democrazia cristiana di Don Sturzo.

‘europarlamentare Donato ha risposto ad alcune domande, per spiegare la presenza di uno sportello – https://sportelloeusiciliasardegna.it/ – in grado di fornire informazioni su tutte le iniziative, i finanziamenti e le agevolazioni disponibili in ambito europeo. Infine, rispondendo alle domande di una giovane simpatizzante, ha auspicato una maggiore presenza dei giovani nella politica e maggiore sostegno per impedirne la cronica fuga fuori dal territorio nazionale.

