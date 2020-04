L’arresto dei carabinieri di Olbia.

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Reparto Territoriale di Olbia per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio la Sezione Radiomobile ha denunciato un giovane, 23enne disoccupato, già con precedenti di polizia, sia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché all’esito di un controllo effettuato disponeva di 12 dosi di marijuana e di un coltello a serramanico di 32 centimetri.

L’azione dei carabinieri, impegnati in particolar modo in questo periodo per far rispettare le disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, è costantemente tesa ad assicurare il controllo del territorio e a incrementare il livello di sicurezza complessiva, mirando soprattutto al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e dei reati predatori in genere.

