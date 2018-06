L’apertura del nuovo punto vendita domani 14 giugno.

Un punto di riferimento per il settore dell’elettronica, della telefonia e degli elettrodomestici, il cui cuore pulsante è costituito dalle persone. È questa la filosofia vincente che, da sempre, caratterizza il gruppo Dimo Euronics che, a partire dal 14 giugno, sarà presente con una nuova sede a Olbia. Dimo Euronics è una realtà in franchising – in grande espansione – che si occupa di vendita retail. Dimo Spa è tra i soci più importanti per fatturato e dimensione di Euronics Italia, con complessivamente 30 punti vendita distribuiti tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Lombardia.

Con l’apertura di Olbia le filiali diverranno 31 e avrà quindi inizio l’attività di sviluppo dell’azienda in Sardegna. Il fatturato atteso per il 2018 è di circa 300 milioni di euro, mentre i dipendenti dell’azienda sono attualmente 850. Dal prossimo 14 giugno il gruppo inizierà, quindi, la sua avventura in Sardegna.

La sede sarà aperta a Olbia, in strada statale 125, Olbia Sud, nel nuovo polo commerciale a fianco dell’aeroporto. Il punto vendita olbiese potrà contare su uno spazio di circa 2.200 metri quadrati, andando a impiegare 32 addetti molto preparati. Il centro Dimo Euronics sarà caratterizzato, come da tradizione, da una ricca proposta commerciale. Dimo Spa è un’azienda che si propone alla propria clientela con una forte e continua promozionalità: nel corso dell’anno, infatti, vengono proposte a rotazione campagne sconto, promozioni finanziarie – quali il tasso zero, il sottocosto e altre ancora – oltre alla raccolta punti e alle offerte dedicate ai titolari della carta fedeltà MiaFidelity, richiedibile gratuitamente da tutti i clienti.

La priorità del gruppo è quella di garantire la massima convenienza, in un ottica di assoluta trasparenza e pieno rispetto del cliente. “Il nostro layout sarà impostato per offrire un servizio a 360 gradi – sottolinea Luciano Vipiana, presidente di Dimo – in cui la fase di vendita è solo l’inizio di un percorso che non lascerà mai solo il cliente”. Dimo Spa, infatti, è sempre molto attenta a completare l’offerta dei prodotti con quella di servizi innovativi.

Si parla, ad esempio, della gamma Tie, che permette di offrire – tramite personale specializzato – una consulenza puntuale per l’ottimizzazione dell’utilizzo dei dispositivi appartenenti al mondo dell’informatica e della telefonia. Si prosegue con il digital store, che estende l’offerta del punto vendita anche a referenze non fisicamente presenti: il cliente, in questo caso, può consultare un catalogo digitale, effettuare un ordine e ricevere i prodotti a casa o ritirarli direttamente in negozio. Da non dimenticare, poi, le riparazioni degli smartphone e i servizi integrativi Serena, attraverso cui ottenere assistenza per i prodotti acquistati anche dopo la scadenza del periodo di garanzia legale.

La sede di Olbia è stata pensata a misura di cliente. Sarà presente, infatti, una sorta di “piazza” centrale in cui verranno offerti tutti i servizi, creando un senso di comunità. Dimo Euronics sarà l’unica realtà del settore a proporre una soluzione come questa offrendo, inoltre, anche una “gabbia” dedicata alle dimostrazioni con i droni. Il lancio del punto vendita di Olbia prevede una campagna sottocosto che andrà dal 14 al 23 giugno, cui si affiancherà una promozione con sconti fino al 50% per quasi tutti i prodotti presenti nel negozio (esclusi articoli sottocosto), oltre a un’offerta finanziaria di tasso zero in 10 e 20 mesi.

(Visited 326 times, 326 visits today)