Disagi sul volo da Olbia, ai passeggeri arriva il rimborso

Il rimborso ai passeggeri del volo Olbia-Milano.

Il volo Olbia Milano, del 15 luglio 2023, è stato cancellato dalla compagnia aerea Easyjet per sciopero del comparto aereo italiano. La compagnia aerea, tuttavia, non ha fornito la giusta assistenza ad una famiglia di quattro membri, che hanno dovuto comprarsi a proprie spese un volo alternativo per raggiungere la meta desiderata.

Il caso sul volo cancellato è stato risolto dal Giudice di Pace di Olbia, che, recentemente, ha condannato la compagnia aerea Easyjet al pagamento di 710 euro nei confronti dei quattro passeggeri, che dovettero sborsare la suddetta somma per il volo alternativo alla cancellazione per sciopero.

“Il Giudice di Pace di Olbia – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri anche per voli cancellati per sciopero. La compagnia aerea, infatti, anche in circostanze eccezionali, come quella dello sciopero, deve fornire assistenza ai passeggeri ed il diritto a rimborso o all’imbarco su volo alternativo”.

ItaliaRimborso punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza favorevole, accaduto come il 97,8% dei casi.

