È in corso lo spegnimento di un’incendio scoppiato nella zona industriale di Olbia in via Capo Verde. Sul luogo diverse squadre dei vigili del fuoco. L’incendio, alimentato dal forte vento che si sta abbattendo in queste ore sulla costa, si trova in prossimità dei capannoni di Gallura Frigo e Artema che hanno riscontrato diversi danni ai loro materiali.

Ancora incerte le cause dell’incendio, se dovuto a un cortocircuito o per cause dolose. Dagli ultimi aggiornamenti, le fiamme sono state quasi del tutto domate e i vigili del fuoco stanno svolgendo le ultime operazioni di bonifica della zona.

