Olbia dice addio a Domenico, aveva solo 52 anni

Addio a Domenico Deledda.

Olbia in lutto per la prematura scomparsa di Domenico Deledda. L’uomo, che aveva soltanto 52 anni e lascia un figlio, era molto conosciuto e voluto bene in città. A dare l’annuncio della sua scomparsa la sua famiglia, una notizia che ha lasciato increduli molti.

Numerosi sono i messaggi di cordoglio di tanti conoscenti di Domenico Deledda, marito e padre, ricordato come una persona gentile. “Sei andato via in punta di piedi”, scrivono gli amici dell’uomo. Il funerale del 52enne si terrà sabato 11 gennaio, alle ore 16, nella chiesa della Sacra Famiglia, a Olbia.

