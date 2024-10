Donano vestiti ai poveri di Olbia, ma sono stracci

Donati vecchi indumenti ai poveri di Olbia.

La Caritas della parrocchia della Sacra Famiglia di Olbia lancia un appello ai cittadini riguardo le donazioni di abbigliamento. Troppo spesso, i volontari si trovano a dover gestire vestiti e scarpe in condizioni inaccettabili, abbandonati davanti alla sede. Per questo, è stato distribuito un volantino che ricorda le regole della carità: i donatori devono offrire solo indumenti puliti, piegati e in buono stato, evitando oggetti rotti o inutilizzabili.

Il volantino sottolinea l’importanza di rispettare la dignità delle persone bisognose, esortando a non considerare il povero come una pattumiera. I volontari invitano i donatori a instaurare un rapporto di fiducia, fornendo il proprio nominativo e recapito per migliorare la gestione delle donazioni e garantire un aiuto realmente utile.

