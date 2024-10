Volti di donne e tessuti, a Olbia apre la mostra di Irene Piccinnu

A Olbia Amaci organizza la mostra di Irene Piccinnu.

Oggi, sabato 12 ottobre, si terrà anche a Olbia la 20esima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione organizzata da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani -, celebrata qui con la mostra di Irene Piccinnu, artista locale che ha aperto il suo spazio al pubblico per mostrare le sue opere, che intrecciano la tradizione sarda con la modernità attraverso l’arte tessile.

Lo spazio si trova in via Sicilia 36 e apre al pubblico dalle 9 alle 13 e riprende nel pomeriggio dalle 16 alle 20, offrendo un’occasione unica per immergersi nell’arte distintiva di Piccinnu, realizzata con opere in tessuto, abiti e dipinti che rappresentano volti di donna e con xilografia. I volti e le geometrie che caratterizzano la sua collezione vengono riportati su diverse superfici, dalle tele-tessuti- stoffe, un po di poesia , totem in legno rappresentanti la dea madre, antico simbolo della Sardegna.

L’esposizione, intitolata “S – TRA – VOLTI DI DONNE E TESSUTI“, è parte di un’iniziativa promossa da AMACI, l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che dal 2003 si impegna a sostenere e promuovere l’arte contemporanea in Italia e all’estero

AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani è un’associazione non profit che oggi riunisce 24 tra i più importanti musei d’arte contemporanea in Italia. Nata nel 2003 con lo scopo di sostenere l’arte contemporanea e le politiche istituzionali legate alla contemporaneità, AMACI si propone di consolidare ogni anno di più il suo ruolo di realtà istituzionale e di punto di riferimento per la diffusione dello studio e della ricerca artistica contemporanea in Italia e all’estero.



