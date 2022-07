Il ricordo della dottoressa Paola Sini.

Olbia piange Paola Sini, la ex dirigente scolastica che ha formato generazioni di ragazzi e colleghi. Aveva 78 anni e il ricordo è vivo anche in tutti quelli che sono stati i suoi colleghi negli anni e nelle scuole in cui ha svolto la sua professione.

I suoi ex colleghi la ricordano come “una delle migliori dirigenti scolastiche di Olbia, nonché insegnanti”, una che grazie alla sua spiccata professionalità nella formazione dei docenti e ”la sua capacità di rapportarsi alle insegnanti è sempre riuscita a fornire molti stimoli per arricchire il loro bagaglio formativo”. “Era sempre in prima fila per la crescita professionale – ricorda una collega di lavoro -, presente, affidabile. Con il timone saldo nelle mani, un faro per una scuola che innovava, lanciata nella guida del famoso terzo circolo. Anni di gioventù e di entusiasmo. Di piccole paure e gioie a braccetto”.

Divenuta una figura molto importante nella formazione degli insegnanti e aderendo anche a diversi importanti progetti a livello nazionale, Sini ha dato un contributo importante al mondo scolastico olbiese. Paola non era solo un simbolo per la cultura di Olbia, ma anche un personaggio politico di spicco, in quanto è stata consigliere comunale con il centro-destra. La sua grande umanità la dimostrava grazie ai suoi anni dedicati al volontariato.

Dopo il suo pensionamento, che avvenne ai primi anni del Duemila, si è impegnata per alcuni anni nell’organizzazione dei corsi Unitré, dove è stata definita come “una persona piena di iniziative, un vulcano di idee”. Sono numerosi i messaggi di affetto degli olbiesi verso la ex docente scolastica Paola Sini, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. “Una persona seria era competente ed umile al contempo. Sapeva tenere testa e portava avanti quel che credeva giusto. Ma anche una donna socievole che amava viaggiare e circondarsi di amici”.