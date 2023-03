L’incontro al Community Hub a Olbia.

Il tema dell’educazione finanziaria è al centro del nuovo appuntamento con Visioni Positive, il ciclo di incontri nei quali la comunità si confronta per discutere insieme al Community Hub di Olbia. L’iniziativa si inserisce all’interno della Global Money Week (GMW) ed è patrocinato dalla Rivista Giurimetrica, specializzata in diritto degli intermediari finanziari.

L’appuntamento è per martedì 21 marzo dalle 15 alle 18 presso il Community Hub di Olbia in Via Perugia, 3. Il Global Money Week è l’evento annuale promosso dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani fin dall’età prescolare sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie esigenze e possibilità. Dal suo avvio, nel 2012, la manifestazione ha raggiunto oltre 50 milioni di giovani in 176 Paesi. Dal 2021 il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, coordina questa iniziativa per l’Italia.

L’evento ha l’obiettivo di affrontare il tema dell’educazione finanziaria e di far conoscere ai partecipanti gli aspetti più importanti del sistema economico-finanziario, attuare una corretta gestione del proprio patrimonio finanziario, promuovere una cittadinanza finanziaria consapevole e una cultura della legalità. Sarà inoltre l’occasione per i partecipanti di confrontarsi con esperti e docenti qualificati. Al termine della conferenza saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Saranno relatori dell’evento il dottor Paolo Maggini, consigliere senior della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e componente del comitato editoriale di Sassari di Giurimetrica; il dott. Gianfranco Sanna, presidente dell’Organismo di Composizione della Crisi O.C.C. Rialziamoci Italia Olbia-Tempio.

Al termine dell’incontro si terrà un aperitivo di comunità nel quale i partecipanti potranno stare insieme e condividere un momento conviviale nel ristocaffè del Community Hub. L’incontro è aperto al pubblico e gratuito. Si suggerisce comunque, per questioni organizzative, di voler comunicare la propria adesione contattando il Community Hub, chiamando il numero 345 9990314, o scrivendo una e-mail a info@olbiacommunityhub.it.

